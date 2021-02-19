Биатлонистка Куклина рассказала о визите допинг-офицеров в 6 утра
Андрей Черников
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала в Instagram о том, что к ней в 6 утра пришли допинг офицеры.
Напомним, сейчас Куклина выступает на чемпионате мира, который проходит в Поклюке.
«Всем доброе утро. Как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было в 7 утра, сегодня — в 6 утра пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», — заявила Куклина.
Ранее Анфиса Резцова назвала ужасным выступление сборной России на чемпионате мира.