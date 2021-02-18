Кафельников поделился мнением о предстоящем матче Карацева с Джоковичем

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о предстоящем поединке российского теннисиста Аслана Карацева против сербского спортсмена Новака Джоковича, передает tennismajors.com.

Карацев и Джокович встретятся в рамках полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Матч запланирован на 18 февраля и начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«Аслан впервые встретится с соперником с похожим игровым стилем, но который лучше в плане умения держаться на задней линии и строить розыгрыши. Новак невероятно подготовлен физически, и его не испугает мощь Карацева. Думаю, Новак точно победит, но со счетом ничего не ясно», — заявил Кафельников.

Именитый теннисист также добавил, что гордится Карацевым, который в своем дебютном турнире «Большого шлема» смог дойти до полуфинала.

Во втором полуфинальном поединке сразится другой российский спортсмен — Даниил Медведев, который поборется с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что названы дата и время матча 1/2 финала Australian Open Медведев — Циципас.