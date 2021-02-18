«Спартак» отреагировал на решение РФС оставить в силе дисквалификацию Тедеско

Московский «Спартак» отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) оставить в силе дисквалификацию главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, передает ТАСС.

Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов выразил сожаление, что аргументы команды не были приняты во внимание.

«Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него», — заявил он.

Немецкий специалист был отстранен на три матчах за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам встречи 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:1), который прошел на стадионе «Фишт» 12 декабря.

Тедеско пропустит матчи чемпионата России против казанского «Рубина», «Краснодара» и московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско.