Врач «Арсенала»: игра в футбол на морозе ведет к мышечным травмам
Андрей Черников
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Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о том, как игра на морозе сказывается на здоровье футболистов.
«Воздействие холодной температуры препятствует нормальному кровотоку и ведет к мышечным травмам. Я бы добавил факт острых респираторных заболеваний. Воспаление легких — в их числе», — сказал Резепов.
Напомним, 20 февраля в матче Кубка России должны сыграть московские «Спартак» и «Динамо». Встречу могут перенести из-за сильного холода.
Ранее сообщалось о том, что матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из-за морозов.