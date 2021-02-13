Ягудин трогательно поздравил Тарасову с днем рождения

Экс-фигурист Алексей Ягудин поздравил Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днем рождения.

«Есть учителя, есть педагоги, есть тренеры, есть люди помогающие, а есть она — Татьяна Анатольевна Тарасова! Вы единственная и навсегда», — написал Ягудин в Instagram.



13 февраля Тарасовой исполнилось 74 года.



Ранее Тарасова оценила четверной сальхов Камилы Валиевой.