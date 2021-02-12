Фигуристы Тарасова и Морозов пропустят финал Кубка России

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят финал Кубка России по фигурному катанию, передает ТАСС.

«Тарасова и Морозов не будут выступать в финале Кубка России, спортсмены отправятся на международный турнир в Гаагу», — сказал тренер спортсменов Максим Траньков.



Напомним, финал Кубка России пройдет с 26 февраля по 2 марта в Москве.

Ранее команда Этери Тутберидзе впервые показала четверной сальхов Камилы Валиевой.