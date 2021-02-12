Фигуристы Тарасова и Морозов пропустят финал Кубка России
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят финал Кубка России по фигурному катанию, передает ТАСС.
«Тарасова и Морозов не будут выступать в финале Кубка России, спортсмены отправятся на международный турнир в Гаагу», — сказал тренер спортсменов Максим Траньков.
Напомним, финал Кубка России пройдет с 26 февраля по 2 марта в Москве.
Ранее команда Этери Тутберидзе впервые показала четверной сальхов Камилы Валиевой.