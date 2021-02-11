Хавбек «Барселоны» Педри признал доминирование «Севильи»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение «Севилье» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.
По его мнению, андалусийская команда выглядела предпочтительнее на протяжении всей игры.
«Они доминировали в центре поля и мы не знали, как этому противостоять. Есть ответная игра, так что все еще возможно исправить.
Первый гол немного сбил нас с толку. Нам немного не повезло, ведь мы не забили, хотя при этом имели моменты», — сказал Педри.
Ранее сообщалось, что в матче 1/8 финала Кубка Англии «Эвертон» победил лондонский «Тоттенхэм».