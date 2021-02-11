Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно покинул тренировочное занятие. Об этом сообщает Pens Inside Scoop.

По информации источника, причиной раннего ухода 34-летнего нападающего стало раздражение глаза.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малкин провел 11 матчей, в который забросил две шайбы и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не ставит конкретной задачи вернуться на лед к последнему матчу команды в регулярном чемпионате НХЛ.