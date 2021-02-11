Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»
Вадим Балканов
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно покинул тренировочное занятие. Об этом сообщает Pens Inside Scoop.
По информации источника, причиной раннего ухода 34-летнего нападающего стало раздражение глаза.
Напомним, что в нынешнем сезоне Малкин провел 11 матчей, в который забросил две шайбы и отдал четыре результативных передачи.
Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не ставит конкретной задачи вернуться на лед к последнему матчу команды в регулярном чемпионате НХЛ.