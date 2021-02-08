Хабиб считает Порье достойным пояса чемпиона UFC в легком весе

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об американском спортсмене Дастине Порье, передает «Матч ТВ».

24 января Порье провел поединок против ирландского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби. Поединок завершился досрочно, когда амеркианский спортсмен отправил своего соперника в нокаут.

«Я считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Вы посмотрите, с кем он бился, все топовые бойцы, в будущем они, возможно, все войдут в зал славы», — заявил Нурмагомедов.

В активе 32-летнего Порье 27 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Хабиб рассказал о бое своей мечты.