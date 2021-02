Форвард «Вашингтона» Кузнецов: коронавирус меня не пугает, ведь я из России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о перенесенном коронавирусе.

«Боялся ли я? Нет, я из России. Меня не напугать», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти в Twitter.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Кузнецов принял участие в четырех матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее нападающий подтвердил, что переболел коронавирусной инфекцией.

Capitals C Evgeny Kuznetsov confirmed he had COVID-19 symptoms, but is feeling better now. He said yesterday was first time he was able to work out since he went into quarantine Jan. 20.



Asked if he was scared at all, he quipped. "No, I'm from Russia. You can't scare me."