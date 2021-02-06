Семин высказался о признании Миранчука игроком месяца в «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в голосовании за звание лучшего футболиста команды в январе.

В финале опроса россиянин опередил защитника Кристиана Ромеро, набрав 84,2% голосов.

«Мы все относимся положительно к этому, тем более это мнение болельщиков. А болельщики всегда правы, потому что они везде с командой находятся. Алексею предстоит большая работа, чтобы чаще попадать в стартовый состав, чтобы быть четко основным игроком», — цитирует Семина РИА «Новости».

В январе российский полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Наполи» в Кубке Италии.