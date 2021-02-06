Президент ФФККР позитивно оценил прыжковый турнир

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился мнением о проведении прыжкового турнира, передает ТАСС.

Во время соревнований женская команда оказалась сильнее мужской, в которой фигуристы допустили ряд серьезных ошибок. В итоге спортсменки набрали 246,30 балла. Мужчины показали результат 194,76 балла.

«Получилось очень интересно, и главное — позитивно, это можно было видеть по реакции и спортсменов, и зрителей. Наши девушки снова доказали, что они лучшие, свидетельство тому — и их сложные прыжки, и их стабильность», — заявил Горшков.

Ранее сообщалось, что Жулин заявил о бесполезности борьбы с Трусовой и Щербаковой.