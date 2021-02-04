Футболиста дисквалифицировали за демонстрацию ягодиц

Бразильского футболиста Эмерсона Кариоку дисквалифицировали на восемь матчей за демонстрацию ягодиц, передает AS.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. После забитого мяча форвард побежал к скамейке запасных соперников, снял трусы, продемонстрировав игрокам ягодицы.



Стоит отметить, что поступок Кариоки спровоцировал массовую драку между игроками.

Ранее футболист отпраздновал забитый мяч, показав пенис в прямом эфире.