Черчесов высказался о предстоящих выборах главы РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих выборах президента Российского футбольного союза (РФС) и нового состава исполкома организации.

Единственным кандидатом на пост главы РФС является действующий президент Александр Дюков.

«Не сомневаюсь, что мероприятие как всегда пройдет на высоком организационном уровне», — цитирует Черчесова Sport24.

Специалист отметил, что за два года работы Дюков многое сделал для российского футбола.

«Убежден, что системная и эффективная деятельность по развитию футбола продолжится им и его командой и в дальнейшем. С интересом ждем и выборов нового состава исполкома», — сказал Черчесов.

Дюков был избран главой РФС 22 февраля 2019 года. До этого он занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита».

Ранее Дюков объяснил наличие лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ).