Нападающий Александр Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, данное событие состоится в первой половине дня вторника, после чего не исключено, что игрок проведет свою первую тренировку на стадионе «Артемио Франки».

Презентация Кокорина в качестве футболиста «фиалок» состоится либо 26 января, либо 27 января.

Ранее сообщалось, что скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников.