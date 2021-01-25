Мяки отказался подавать заявление в полицию на Большунова после этапа Кубка мира

Финский лыжник Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на российского лыжника Александра Большунова после мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Об этом сообщает Ilta Sanomat.

Напомним, что на финише эстафеты Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника.

Как итог, сборная России была дисквалифицирована за неспортивное поведение.

Ранее сообщалось, что Мяки пройдет медобследование после столкновения с Большуновым на этапе Кубка мира.