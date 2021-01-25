На Большунова подали заявление в финскую полицию

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти (Финляндия). Об этом сообщает финский телеканал MTV.

Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.

В результате инцидента сборную России дисквалифицировали с эстафеты.

Сообщается, что заявление на Большунова подали два гражданина Финляндии, имена которых не уточняются.

Отметим, что финская полиции не приняла окончательного решения о начале предварительное расследование инцидента.

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.