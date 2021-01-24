«Рубин» обыграл «Сочи» в товарищеском матче благодаря дублю Кварацхелии
Карен Саркисян
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Казанский «Рубин» обыграл футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче на тренировочном сборе.
Встреча проходила в Турции и завершилась со счетом 3:2.
В составе казанского клуба забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия (2) и Иван Игнатьев.
В составе клуба из Сочи — Артур Юсупов и Антон Заболотный.
Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» набрал 28 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. ФК «Сочи» с 33 очками идет на четвертой позиции.
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