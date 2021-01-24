Родригез досрочно расправилась с Рибас на турнире UFC 257
Вадим Балканов
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В очередном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, бразильянка Марина Родригез победила свою соотечественницу Аманду Рибас.
Спортсменки провели равный первый раунд, после чего во втором Родригез попала в челюсть и добила оппонентку множеством ударом.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».
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