Родригез досрочно расправилась с Рибас на турнире UFC 257

В очередном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, бразильянка Марина Родригез победила свою соотечественницу Аманду Рибас.



Спортсменки провели равный первый раунд, после чего во втором Родригез попала в челюсть и добила оппонентку множеством ударом.



«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес показал шуточную «дуэль взглядов» спортсмена с ребенком.