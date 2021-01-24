Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257
Вадим Балканов
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В первом поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, Арман Царукян победил Мэтта Фревола.
Спортсмены провели все три раунда, после чего судьи единогласным решением присудили армянину победу.
Для Царукяна этот успех стал третьим подряд в американском промоушене.
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