Фигуристка Медведева назвала пять интересных фактов о себе
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева назвала пять интересных фактов о себе. Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter.
Спортсменка рассказала о том, что любит целовать своего щенка в живот, начинает свой день с проверки ленты в социальных сетях, много раз пересматривает сериал «Шерлок», делает с мамой картины из страз.
Также Медведева поделилась любовью к зеленым оливкам.
Ранее Алексей Ягудин заявил, что будет комментатором и ведущим командного турнира фигуристов в Москве.
Surprise! ��— Olympic Channel (@olympicchannel) January 23, 2021
'Olympic Channel On Ice', is our dedicated figure skating channel where you can watch all your favourite performances from Evgenia Medvedeva and other Olympic skaters.
Check it out now: https://t.co/3bMeronNxn pic.twitter.com/xndNaNVDop