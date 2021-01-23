Радулов и Худобин вошли в число трех звезд матча «Даллас» — «Нэшвилл»

23 января «Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:0.

В тройку лучших хоккеистов игры вошли только представители «Далласа». Первой звездой встречи стал Джо Павелски, который набрал четыре очка (2+2). Второе место занял Александр Радулов. На его счету три результативных балла (2+1). Замкнул тройку голкипер Антон Худобин, который отразил 34 броска.



Ранее Худобин одержал 100-ю победу в НХЛ.