ЦСКА и «Дженоа» не могут договориться о переходе Гайча

Московский ЦСКА и итальянский «Дженоа» не могут договориться о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, у клубов возникло недопонимание по поводу срока арендного соглашения. Обсуждаются два варианта — с полугодовой и полуторагодовой арендой Гайча.

Напомним, что 21-летний форвард за все свое время пребывания в ЦСКА смог забить один мяч.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об экс-гененральном директоре московского «Спартака» Шамиле Газизова.