ЦСКА и «Дженоа» не могут договориться о переходе Гайча
Вадим Балканов
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Московский ЦСКА и итальянский «Дженоа» не могут договориться о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, у клубов возникло недопонимание по поводу срока арендного соглашения. Обсуждаются два варианта — с полугодовой и полуторагодовой арендой Гайча.
Напомним, что 21-летний форвард за все свое время пребывания в ЦСКА смог забить один мяч.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об экс-гененральном директоре московского «Спартака» Шамиле Газизова.