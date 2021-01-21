Мексиканский тренер получил штраф и дисквалификацию за курение во время игры

Главный тренер мексиканского «Тигрес» Рикардо Ферретти получил одноматчевую дисквалификацию за курение во время игры национального чемпионата против «Сантос Лагуны». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, делегат матча оповестил о данном инциденте местную футбольную власть, которая также присудила специалисту штраф в размере 8 тысяч песо.

Он, должно быть, очень нервничал, если сделал такое. В любом случае я не хочу оправдывать это», – прокомментировал произошедшее президент «Тигрес» Алехандро Родригес.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил силу российского и украинского чемпионата.