Мексиканский тренер получил штраф и дисквалификацию за курение во время игры
Вадим Балканов
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Главный тренер мексиканского «Тигрес» Рикардо Ферретти получил одноматчевую дисквалификацию за курение во время игры национального чемпионата против «Сантос Лагуны». Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, делегат матча оповестил о данном инциденте местную футбольную власть, которая также присудила специалисту штраф в размере 8 тысяч песо.
Он, должно быть, очень нервничал, если сделал такое. В любом случае я не хочу оправдывать это», – прокомментировал произошедшее президент «Тигрес» Алехандро Родригес.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил силу российского и украинского чемпионата.
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