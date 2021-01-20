Тренер «Аталанты» объяснил замену Миранчука в матче с «Удинезе»

Главный тренер бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука в перенесенном матче десятого тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 1:1. Российской футболист попал в стартовый состав и был заменен на 58-й минуте.

«Миранчук обладает хорошими качествами. Но нам нужны атакующие навыки, которые пока он не может продемонстрировать. Уверен, что в будущем он сможет их показать», — приводит слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии российский хавбек принял участие в десяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Гасперини оценил игру Миранчука во встрече Кубка Италии.