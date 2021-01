Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC

Нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке против британца Диллиана Уайта признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Бой прошел в августе 2020 года в Великобритании. Российский боксер дважды побывал в нокдауне, но в пятом раунде отправил соперника в нокаут и завоевал временный титул WBC.

6 марта 2021 года Поветкин и Уайт проведут бой-реванш.

Россиянин владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBC и поясом WBC Diamond. В профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью.

В активе Уайта 27 побед и два поражения.

Ранее было опубликовано промо реванша Поветкина и Уайта.

