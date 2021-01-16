Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Спартака» Хендрикс

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Йоррит Хендрикс Йоррит Хендрикс
Йоррит Хендрикс
spartak.com

Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс будет выступать за столичный клуб под четвертым номером, сообщает Twitter красно-белых.

«Наша новая «четверка», — говорится в сообщении.

Напомним, Хендрикс перешел в «Спартак» из нидерландского ПСВ.

Ранее Хендрикс стал игроком «Спартака».