Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Спартака» Хендрикс
Андрей Черников
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Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс будет выступать за столичный клуб под четвертым номером, сообщает Twitter красно-белых.
«Наша новая «четверка», — говорится в сообщении.
Напомним, Хендрикс перешел в «Спартак» из нидерландского ПСВ.
Ранее Хендрикс стал игроком «Спартака».
Наша новая «четвёрка» �� pic.twitter.com/GgIpRxoxlb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
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