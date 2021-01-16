Семак рассказал о трансферных целях «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферных целях команды, передает Sport24.

«Есть определенные задачи. Учитывая все события и экономическую ситуацию в мире, это будет не так просто сделать. Будем стараться готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему», — сказал Семак.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 41 очко.

Ранее Семак назвал главный урок 2020 года.