Игрок «Манчестер Юнайтед» Фернандеш ответил на критику Клоппа
Антон Борисов
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявившего, что судьи ставят много 11-метровых ударов в пользу «красных дьяволов».
«Ты всегда видишь, что говорят люди, но, честно говоря, мне все равно. Я не сосредоточен на том, что они говорят», — цитирует Фернандеша Daily Star.
Португалец отметил, что пенальти являются частью игры.
«Для меня и команды важно продолжать то, что мы делаем, а когда мы зарабатываем пенальти — забивать их», — добавил Фернандеш.
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