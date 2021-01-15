Кокорин рассказал о своем состоянии после первой тренировки в Дубае
Антон Борисов
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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин высказался о своем состоянии после первой тренировки на сборе в Дубае.
«Тренировка прошла отлично. Силы есть, полностью готов к работе», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее Кокорин ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке».