Кокорин рассказал о своем состоянии после первой тренировки в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин высказался о своем состоянии после первой тренировки на сборе в Дубае.

«Тренировка прошла отлично. Силы есть, полностью готов к работе», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке».