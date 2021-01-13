ЦСКА сделал предложение «Фатих Карагюмрюку» по трансферу полузащитника Ндао
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА сделал предложение турецкому «Фатих Карагюмрюку» по трансферу сенегальского полузащитника Алассана Ндао. Об этом сообщает Ajansspor.
По информации источника, ЦСКА предложил «Фатих Карагюмрюку» за полузащитника €3 млн.
В нынешнем сезоне Ндао провел 18 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.