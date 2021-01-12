Белорусская теннисистка Соболенко вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал стартового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).
В полуфинале Соболенко обыграла греческую теннисистку Марию Саккари.
Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.
В финале турнира белорусская теннисистка встретится с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина).
Ранее украинская теннисистка Ястремская была отстранена из-за допинга.