Белорусская теннисистка Соболенко вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал стартового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

В полуфинале Соболенко обыграла греческую теннисистку Марию Саккари.

Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

В финале турнира белорусская теннисистка встретится с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

Ранее украинская теннисистка Ястремская была отстранена из-за допинга.