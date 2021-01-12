Овечкин не смог принять участие в 155 играх НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин не смог принять участие в 155 играх регулярного чемпионата. Об этом сообщает TSN.

Из-за локаута в сезоне-2004/05 россиянин не смог сыграть в 82 играх, та же причина не позволила ему в сезоне-2012/13 принять участие в 34 поединках.

Еще 13 встреч из-за пандемии коронавирусной инфекции Овечкин не провел в сезоне-2019/20. В сезоне-2020/21 капитан «столичных» недосчитается еще 26 матчей, так как регулярный чемпионат будет укорочен.

Ранее сообщалось, что «Детройт Ред Уингз» поместил россиянина Евгения Свечникова на драфт отказов.