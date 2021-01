Роналду повторил мировой рекорд по числу голов в официальных играх

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх. Об этом сообщает Squawka.

Гол в ворота «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии стал для 35-летнего португальца 759-м. По данному показателю пятикратный обладатель приза «Золотой мяч» сравнялся с бывшим форвардом Австрии и Чехословакии Йозефом Бицаном.

Напомним, что у трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле насчитано 757 голов.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» расторг контракт с полузащитником Олегом Ивановым.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y