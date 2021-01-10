«Спартак» объявил о продлении контрактов с Ребровым и Ещенко

Московский «Спартак» продлил контракты с голкипером Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко, сообщается на официальном сайте команды.

Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Ещенко выступает за красно-белых с 2016 года. Всего они принял участие в 106 матчах. В активе Реброва, играющего в «Спартаке» с 2011 года, 132 встречи.

Оба игрока в 2017 году стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.

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