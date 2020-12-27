Владелец клуба сравнил футболистов с «бесславными ублюдками»

Бывший футболист и журналист Евгений Савин в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал о своих планах создать футбольный клуб.

По словам журналиста, футбольный клуб «Красава» заявится в Олимп — ПФЛ в 2021 году.

Савин отмечает, что у него всегда была мысль сделать свой клуб из футболистов, которые остались без контрактов.

«Я, грубо говоря, соберу такой отряд «бесславных ублюдков», и мы будем биться в профессиональном футболе», — рассказал он.

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