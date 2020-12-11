Судья Матюнин намерен обжаловать пожизненное отстранение от футбола

Судья Максим Матюнин намерен обжаловать решение Российского футбольного союза (РФС) о пожизненном отстранении от футбольной деятельности за участие в договорном матче, сообщает «СЭ».

По информации источника, для начала арбитр намерен обратиться в апелляционный комитет РФС, а затем в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), если ему не удастся с первого раза выиграть дело.

Напомним, что арбитр получил от представителя футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна 200 тысяч рублей за содействие в обеспечении необходимого результата игры 1/32 финала Кубка России против «Армавира».

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свое увольнение из клуба.