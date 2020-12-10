ISU отменил финал Гран-при по фигурному катанию
Антон Борисов
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить финал Гран-при по фигурному катанию, сообщается на официальном сайте организации.
Соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря 2020 года в Пекине. Однако из-за угрозы распространения коронавируса проведение турнира в Китае было исключено.
Действующей победительницей финала Гран-при является российская фигуристка Алена Косторная.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по фигурному катанию отменен.