Витсель объяснил отсутствие празднования забитого мяча в ворота «Зенита»

Петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель.

Напомним, что Витсель играл за «Зенит» в период с 2012 по 2016 годы.

Полузащитник прокомментировал результат игры, передает официальный сайт УЕФА.

По словам Витселя, всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Полузащитник отмечает, что рад и тому, что удалось забить, но мяч не праздновал, поскольку с уважением относится к «Зениту» и его болельщикам.

«В Санкт-Петербурге я провел замечательное время», — добавил он.

Ранее «Зенит» и «Боруссия» объявили составы на матч.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 1:2

Голы: 1:0 — Дриусси, 16; 1:1 — Пищек, 68; 1:2 — Витцель, 79.