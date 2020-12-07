Стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022

Сборная России попала в группу H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Старт отборочного турнира намечен на март 2021 года. Десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть турнира. Десять обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через квалификацию. 12 команд разделят на три группы. В каждой группе пройдет полуфинал и финал. Три победителя финалов также выйдут на чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее Черчесов назвал имя лучшего молодого футболиста России.