Гендиректор «Спартака» Газизов договорился с Федуном о разрыве контракта

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов договорился с владельцем команды Леонидом Федуном о разрыве контракта, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, устная договоренность была достигнута во время встречи, которая прошла 1 декабря.

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» в 2020 году. По информации СМИ, причиной ухода функционера может стать назначение Дмитрия Попова спортивным директором клуба.

После 16 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Он отстает от петербургского «Зенита» и московского ЦСКА по дополнительным показателям.

Ранее Газизов отказался отвечать на вопрос о своем будущем в «Спартаке».