Игрок «Спартака» Крал высказался о критике в свой адрес
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Алекс Крал высказался о критике в свой адрес, передает «Российская газета».
«Да, кто-то считал, что «Спартак» зря подписал меня. Такие разговоры ведутся не только вокруг меня. Тренер доверяет мне. Это все, что меня волнует», — сказал футболист
Крал выступает за красно-белых с 2019 года.
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