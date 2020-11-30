Игрок «Спартака» Крал высказался о критике в свой адрес

Игрок московского «Спартака» Алекс Крал высказался о критике в свой адрес, передает «Российская газета».

«Да, кто-то считал, что «Спартак» зря подписал меня. Такие разговоры ведутся не только вокруг меня. Тренер доверяет мне. Это все, что меня волнует», — сказал футболист

Крал выступает за красно-белых с 2019 года.



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