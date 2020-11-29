Защитник «Тоттенхэма» прокомментировал ничью с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.

После игры защитник «Тоттенхэма» Джо Родан прокомментировал ничью с «Челси», передает BBC.

По словам защитника, дебют в АПЛ — это мечта, ставшая реальностью и он надеется, что сможет извлечь урок из ошибок, которые он допустил в матче. Родан отмечает, что «Челси» — очень хороший соперник и их игроки доставили ему проблемы.

«Матч был очень важен для «Тоттенхэма». Наша команда всегда хочет побеждать, но иногда ничья — отличный результат», — добавил он.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

АПЛ. 10-й тур

«Челси» — «Тоттенхэм» — 0:0.



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