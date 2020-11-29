Футболист «Спартака» Соболев попросил не искать виноватых в своей травме
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о своей травме, передает РИА «Новости».
Футболист отметил, что проблемы с мениском у него начались два месяца назад, но в сборную он приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах.
«За полчаса до игры с Сербией вновь произошла блокада колена. Она не позволила мне сыграть», — заявил Соболев.
Также Соболев сказал, что в данной ситуации нет виноватых.
Ранее Станислав Черчесов ответил на недовольство Леонида Федуна по травме Соболева.