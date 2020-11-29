Макгрегор уже согнал вес для поединка с Порье на турнире UFC 257

Ирландский боец Конор Макгрегор уже согнал вес для поединка с американским спортсменом Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Об этом проинформировал сам боец в своем Instagram.

«155 и они убегают», — написал он.

Это значит, что Макгрегор уже достиг веса 155 фунтов (70,3 кг), что является верхним пределом для легкого дивизиона, в котором и пройдет поединок с Порье. Бой запланирован на 23 января 2021 года, однако точное место проведения пока неизвестно, предполагается, что это будет «Бойцовский остров» в Абу-Даби.

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