Роналдиньо высказался о смерти Марадоны

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Чемпион мира 2002 года Роналдиньо выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на своей странице в Twitter.

Роналдиньо благодарит Марадону за каждый момент в его компании и отмечает, что их беседы всегда были особенными.

«Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя… Волшебник волшебников!!!» — написал он.

Ранее умер Диего Марадона.