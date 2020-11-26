Роналдиньо высказался о смерти Марадоны
Карен Саркисян
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Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.
Чемпион мира 2002 года Роналдиньо выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на своей странице в Twitter.
Роналдиньо благодарит Марадону за каждый момент в его компании и отмечает, что их беседы всегда были особенными.
«Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя… Волшебник волшебников!!!» — написал он.
Ранее умер Диего Марадона.
Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020