Соболев не сыграет за «Спартак» до конца сезона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что игрок красно-белых Александр Соболев не выйдет на поле до конца сезона.

«Из восьми последних матчей в пяти или шести Соболев играл не полностью. Или вообще не играл. Четыре следующих встречи он тоже пропустит», — передает слова Тедеско корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

Напомним, 21 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 1:1.



Ранее Тедеско подвел итоги матча против «Динамо».