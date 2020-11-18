Жирков станет пятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную
Андрей Черников
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18 ноября сборная России в гостях сыграет матч Лиги наций против Сербии.
В стартовый состав команды Станислава Черчесова попал игрок петербургского «Зенита» Юрий Жирков.
Для хавбека данный поединок станет 100-м в футболке национальной команды.
Также более 100 матчей за Россию сыграли Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113), Игорь Акинфеев (111), Василий Березукий (101).
Ранее стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Сербия — Россия.