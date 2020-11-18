Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Сербия — Россия
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Сербия — Россия.
Сербия: Райкович, Миленкович, С. Митрович, Спайич, Младенович, Йович, А.Митрович, Радоньич, Ристич, Гудель, Максимович.
Россия: Гильерме, Жирков, Джикия, Дивеев, Алексей Миранчук, Заболотный, Антон Миранчук, Караваев, Ерохин, Оздоев, Кузяев.
Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча Лиги наций Сербия — Россия.