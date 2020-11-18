Сергей Харитонов рассказал о восстановлении после ударов Яндиева

Ветеран ММА Сергей Харитонов рассказал о своем состоянии здоровья после инцидента, произошедшего 13 ноября на московском стадионе «Лужники».

Напомним, что в тот день экс-боец UFC Адам Яндиев напал на Харитонова и нанес ему несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева, после чего нападавшего задержали. 17-го числа спортсмен был выпущен из изолятора.

«Глаз уже приоткрылся. Я мажу его всякими кремами, мне делают уколы. Отечность постепенно спадает. Отдам должное организму: все эти вещи сходят быстро. У некоторых же такие раны заживают месяцами. Ну и хорошие лекарства противовоспалительные пью. Не хочется находиться в таком виде неприятном.

Бил Яндиев чем-то непонятным. Это был то ли кастет, то ли еще что-то... Он этот предмет из руки в руку перекинул. Ударил левой, и у меня на правой стороне и трещина в носу, и перелом орбитальной кости. Во время поединка в клетке на это по барабану. У меня бывали и вывихи плеч, и переломы рук, ног, ребер... А когда вот так неожиданно, не по-мужски наносится удар, это по-другому воспринимается», — цитируют Харитонова «Известия».

Ранее Запашный оценил конфликт между Харитоновым и Яндиевым.